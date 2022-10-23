У Израиля могут быть секретные договоренности с Россией по поведению обеих сторон в Сирии.

Израиль не помогает Украине бороться с агрессией России из-за наличия секретных договоренностей, которые касаются Сирии.

Такое мнение озвучил политолог Андрей Пионтковский в программе "Аргумент".

"У Израиля есть свои секретные договоренности с Россией по поведению обеих сторон в Сирии. Израиль уничтожает там последовательно иранские объекты, российские войска этого не замечают. Это важная для Израиля проблема, Иран очень серьезная угроза его безопасности. Он старается сохранить эту договоренность с Россией. Не стоит слишком резко его за это осуждать. Когда Россия окончательно уйдет и Сирии – это поменяется", – считает эксперт.

Пионтковский в то же время осудил публичную коммуникацию Израиля по этому вопросу.

"Единственное, что мне не нравится: об этом надо честно сказать. А вот министр обороны Генс выступил с заявлением, сказал бы, как есть: "Мы не можем сейчас поставить под угрозу нашу безопасность, у нас есть договоренности с Россией важные для нас, которые в случае поставок оружия будут нарушены". Нет, он начинает нести какую-то чушь, что мы боимся, что наше оружие может попасть в руки Ирана", – сказал он.

Израиль и Украина

Израиль воздерживается от предоставление военной помощи Украине для борьбы с агрессией России.

Президент Украины Владимир Зеленский критиковал Израиль за отсутствие помощи Киеву. Так, 24 сентября он заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. На следующий день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

21 октября премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружения.

Вас також можуть зацікавити новини: