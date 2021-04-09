Украинские правоохранительные органы должны были дать правовую оценку действий всех причастных к ситуации с ПАО «Мотор Сич», а чиновникам не следовало доводить дело до международного скандала и арбитража. С инвесторами надо договориваться, а если не удалось, то платить компенсацию.

Об этом заявил в интервью Григорий Мамка, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Нардеп добавил, что санкции не решают проблему, потому что китайские акционеры «Мотор Сичи» уже на пути взыскания с государства Украина ущерба на $ 3,6 млрд. за экспроприацию их инвестиций.

«Санкции не останавливают деятельность предприятия, а только частично накладывают определенные ограничения. По моему мнению, это просто открытый шлагбаум для другого государства, чтобы оно в международных инстанциях выиграло и вернуло себе деньги. А власть показала себя просто неспособной защитить инвестора… …Кто мешал без санкций встретиться с инвесторами и принять на государственный счет возмещение средств, которые они вложили?», — прокомментировал действия уполномоченных органов украинской власти Григорий Мамка.

По словам Григория Мамки, действия Украины по блокированию сотрудничества «Мотор Сич» с китайскими инвесторами и с китайским рынком в целом открыто подталкивают запорожское предприятие к сотрудничеству с ВПК страны-агрессора по старым схемам. При полном бездействии СБУ и прочих правоохранителей.

«Подумаем, какую продукцию и для кого выпускает «Мотор Сич»? Говорят, максимум для РФ. — напоминает депутат о связях бывшего владельца завода Вячеслава Богуслаева, который так и не смог найти новые рынки сбыта для продукции завода. — Второй вопрос: если предприятие выпускает продукцию только для РФ и в настоящее время работает, то куда продукция идет? В связи с этим: где [уголовное] производство, где документирование, где задержания? Нету!», — задает вопросы Григорий Мамка.

Нардеп отмечает, что применением санкций Украина подменяет работу следственных органов.

«Уголовные производства есть, просто по ним никто не работает. Рекомендовал бы обратиться в СБУ, в производстве у которой [с 2017 года] есть все материалы. Пусть расследуют и ответят. Если такие санкции введены, то кажется, что правоохранительные органы не отрабатывают возложенные на них государством функции. Тогда давайте все забираем у СБУ и просто отдаем в СНБО. Распустим СБУ и будем санкции клепать», — говорит об очевидных нарушениях законности Григорий Мамка, и отмечает, что правоохранительные органы Украины должны расследовать деятельность Богуслаева, а также всех государственных структур и их должностных лиц, причастных к блокированию инвестиций китайских компаний: «Я бы дал юридическую оценку произошедшему со стороны правоохранительной системы по «Мотор Сичи». И после расследования всех материалов уголовных производств поставил бы точку без международных споров. Необходимо отвечать за свои действия».

Как известно, после многих лет блокирования доступа китайских владельцев контрольного пакета акций к управлению «Мотор Сич», Украина ввела санкции против них. Указом Зеленского предприятие фактически, национализировано - акции и имущество арестованы, переданы государственному агентству АРМА. Китайские инвесторы инициировали международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины свои потери в размере $ 3,6 млрд., причем исковая сумма постоянно растет. МИД КНР обратился к украинской власти с требованием должным образом защитить интересы китайских инвесторов.

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Автор: Григорий Бондарь