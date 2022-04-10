Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО в июне.

НАТО работает над планами постоянного военного присутствия на своей границе.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью The Telegraph.

По его словам, НАТО находится "в разгаре очень фундаментальной трансформации", которая будет отражать "долгосрочные последствия" действий президента России Владимира Путина.

"То, что мы видим сейчас, — это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - заявил Столтенберг.

Как один из вариантов рассматривается постоянное военное присутствие на границах Альянса в целях отражения будущей российской агрессии.

Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

Как писал УНИАН, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины начали появляться сообщения о том, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность вступления в Альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если предложат, но этого не произошло и не произойдет.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса настроены помогать больше Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Украина пытается в кратчайшие сроки получить оружие, которое используют страны НАТО.

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