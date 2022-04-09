Лидер второй по величине оппозиционной партии Швеции Йимми Окессон призовет поддержать вступление страны в НАТО, если этим курсом пойдет и Финляндия.

Вторая по величине оппозиционная партия Швеции - "Шведские демократы" - может изменить свою позицию и поддержать идею вступления страны в НАТО, если этим курсом последует и соседняя Финляндия.

Такое заявление сделал лидер партии Йимми Окессон в интервью газете Svenska Dagbladet.

"Если Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, я намерен обратиться в совет партии с призывом изменить нашу позицию", - сказал политик.

"Шведские демократы" - вторая по величине оппозиционная партия в стране. Если она поддержит идею вступления Швеции в НАТО, эта инициатива сможет получить парламентское большинство.

По словам Окессона, пересмотреть отношение к перспективе вступления Швеции в НАТО его заставил тот факт, что Финляндия, судя по всему, намерена предпринять соответствующий шаг.

"А также тот факт, что Украина, которая не является членом НАТО, осталась совершенно одна", - добавил политик.

После вторжения России в Украину 24 февраля правительство Финляндии сообщило, что в ближайшие недели проанализирует шаги в отношении возможного присоединения страны к альянсу. Идея членства в НАТО, судя по опросам, находит все больше поддержки и у населения Швеции. Среди шведов число сторонников вступления в НАТО впервые достигло 51%.

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