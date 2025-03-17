По его словам, судьба Украины решается на поле боя.

Украине надо готовиться к продолжению войны, потому что дипломатия президента США Дональда Трампа в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным не приведет к реальному окончанию конфликта. Об этом эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара сказал в эфире "Радио Свобода".

Эксперт отметил, что не знает, какие темы будут главными во время разговора Трампа с Путиным.

"Поскольку то, что придет в голову господину Трампу, о том он и будет разговаривать. То ли он захочет построить где-то Трамп-отель... Потому что у него, в принципе, восприятие внешней политики как у риелтора - что что-то можно купить, что-то можно забрать. Сейчас речь идет о том, чтобы забрать у Дании Гренландию, а Канаду фактически аннексировать как 51-й штат и т.д. То есть, это состояние современного мира, где одна из самых мощных демократических стран, управляемой человеком, который понятия не имеет о нормах и принципах международного права", - сказал Хара.

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При этом, эксперт отмечает, что, во-первых, базовые настройки России по уничтожению Украины не изменились.

Кроме того, во-вторых, у россиян есть ресурсы, чтобы продолжить это уничтожение.

И в-третьих, россиянам сложно это сделать силой оружия, поскольку они продвигаются по украинской территории очень медленно с большими потерями.

"И поэтому, они думают, как можно использовать так называемую дипломатию для того, чтобы достичь политически выгодных условий. Потому что любая война - это не об убийствах, не о разрушении, не о захвате территорий. Было очень много войн в истории человечества, что та страна, которая выиграла, потом не получала никаких территорий, поскольку дипломатия только потом фиксирует новый статус-кво, и принадлежность определенных территорий", - напомнил Хара.

Он призывает не забывать, что война не завершается, а ее окончание даже не приблизилось на шаг.

"У нас, как у Украины, нет другого выхода, как играть в игру мистера Трампа, и рассказывать, что мы очень хотим этой дипломатии, и мы хотим прекращения огня и т.д. Но, понимаем, что от этого зависит, во-первых, поставки вооружения, боеприпасов и техники, во-вторых - разведывательная информация, в-третьих - доступ к помощи третьих стран, потому что Соединенные Штаты могут давить на них. И дальше это зависит от того, как Соединенные Штаты будут играть - или они абсолютно перейдут на сторону Российской Федерации, потому что сейчас они не являются нашим союзником по сути. Они давят исключительно на Украину", - подчеркнул Хара.

Он напомнил, что Украина и США согласовали определенные параметры прекращения огня. Украина пошла на большую уступку, поскольку уже не требует гарантий безопасности во время перемирия.

Также эксперт отметил, что в Украине и России видят разные причины начала войны.

По его мнению, разговоры о размещении в Украине миротворцев никогда не найдут практического воплощения, потому что Россия может блокировать любое решение на заседаниях Совета безопасности ООН.

В то же время он надеется, что на территории Украины может быть иностранный контингент от Великобритании, Франции, Дании и возможно еще каких-то стран, но это не будут миротворцы.

"Дипломатия, дипломатией, мы должны готовиться к продолжению войны, и конечно понимать, что все эти слова за океаном ничего не стоят. Судьба Украины решается здесь", - убежден Хара.

Трамп и Путин - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп планирует поговорить с российским диктатором Путиным во вторник, 18 марта. Американский лидер отметил, что хочет посмотреть, сможет ли положить конец войне в Украине.

Также Трамп назвал вопросы, которые обсудит с Путиным во вторник. По его словам, лидеры США и РФ будут говорить о земле и электростанциях, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон и имея в виду Запорожскую АЭС, которая находится под контролем оккупантов.

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