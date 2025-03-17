По словам спецпредставителя Трампа, США ведут дискуссии со всеми заинтересованными странами.

Соединенные Штаты Америки поддерживают контакты с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими странами Европы по решению ситуации в Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.

"Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия и все остальные", - подчеркнул он.

Уиткофф добавил, что США продолжают активно работать с союзниками, чтобы координировать усилия по прекращению огня в Украине.

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Встреча Виктоффа с Путиным - что известно

Как писал УНИАН, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с Путиным. В частности советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц заявил, что администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинскими представителями в Джидде (Саудовская Аравия) и заявления Путина об условиях завершения боевых действий.

По его словам, президент США примет дальнейшие решения после того, как Виткофф расскажет ему о результатах переговоров в России.

В то же время дипломат Владимир Омелян оценил встречу Путина со спецпредставителем Трампа. По его словам, такая встреча была не очень удачной, ведь сразу после разговора Америка прибегла к некоторым "приемам", чтобы давить на президента РФ.

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