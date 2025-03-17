Американский президент отметил, что хочет посмотреть, сможет ли положить конец войне в Украине.

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с российским диктатором Путиным во вторник.

"Я поговорю с Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, сообщает Reuters.

"Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", - добавил он.

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Встреча Путина и Трампа

16 марта помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что РФ и США ведут подготовку к будущей встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Он добавил, что контакты между двумя странами поддерживаются, но пока не на уровне глав государств.

Кроме того, 13-14 марта спецпосланник США Стив Уиткофф был с визитом в Москве для переговоров с Путиным. По результатам этой встречи в США заявили об "осторожном оптимизме".

А госсекретарь США Марко Рубио поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили "шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связи между США и РФ".

По данным западных СМИ, незаинтересованность Путина в прекращении огня в Украине ставит большую задачу перед США. При этом способность Трампа заставить Путина пойти на уступки не очевидна.

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