'Джентльмены кричат о мире': экс-консультант ЦРУ объяснил, почему нельзя верить перемирию Путина

Политолог отмечает, что Путин подыгрывает Трампу, чтобы закрепить за собой больше уступок, прежде чем США откажутся от их реализации.

Украине и Западу не стоит поддаваться на трюк российского диктатора Владимира Путина с перемирием на День победы. Об этом в материале для 19FortyFive пишет экс-консультант ЦРУ, политолог Стивен Бланк.

Чего хочет Путин?

28 апреля Путин объявил одностороннее перемирие с 8 по 10 мая, приуроченное ко Дню Победы. Этот символический жест имеет чисто тактическую цель - повлиять на позицию Дональда Трампа, который угрожает выйти из переговорного процесса по Украине. Путин пытается закрепить выгодные ему уступки, прежде чем администрация США откажется от их реализации.

Фактическая цель - утвердить де-юре аннексию Крыма, признать оккупацию Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, заблокировать вступление Украины в НАТО и добиться отмены американских санкций. В ответ Украина не получит ни безопасности, ни международных гарантий - только пустые обещания. По сути, это повторение Мюнхенского сговора 1938 года, где великие державы торговали территорией другой страны, несмотря на ее волю.

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Россия не демонстрирует готовности к честным переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавров уже публично заявил: Крым - российский, и его статус не обсуждается. То же касается контролируемых Москвой частей четырех восточных областей. Россия требует признания этих достижений как стартовой позиции для переговоров, что прямо противоречит международному праву.

Путин до сих пор обстреливает гражданскую инфраструктуру, нарушая даже провозглашенное на Пасху перемирие. Это ослабило его позиции перед Трампом, который теперь выражает недовольство и угрожает новыми санкциями. Поэтому и появилось заявление о "перемирии" на 9 мая - попытка повлиять на ход переговоров, удержать Трампа от отказа от уже сделанных уступок.

Для чего Кремлю "перемирие"

Кремль считает, что выиграет войну. Часть западной аудитории, включая некоторые круги в Вашингтоне, также считает победу Украины маловероятной. Но без помощи Китая, Ирана и КНДР Россия не смогла бы продолжать агрессию. Ее экономика под давлением: растет внебюджетный долг, оборонная промышленность не справляется, а экономическая зависимость от Китая стремительно углубляется.

Несмотря на сложности, Украина остается устойчивой. США и союзники могут заставить Россию сесть за стол переговоров на честных условиях, сохранив безопасность Украины и Запада, укрепив позиции НАТО и построив стабильный энергетический порядок. Но соглашение на условиях Кремля только подорвет международную стабильность, усилит агрессоров и создаст новые угрозы для Европы.

"Джентльмены кричат о мире, но мира нет" - эта фраза остается актуальной в контексте мирных усилий США в отношении Украины. Путин хочет не мира, а паузы перед новым этапом войны, подытожил Бланк.

"Это перемирие лишь маскирует постоянную жажду Путина к возрождению империи и его пренебрежение к США и Трампу", - добавил эксперт.

Очередное перемирие Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник, 28 апреля, российский правитель Путин объявил трехдневное перемирие - с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. Он отметил, что на этот период должны быть остановлены все боевые действия. В Кремле выразили желание, чтобы и украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Российскую Федерацию пойти на полное и безусловное прекращение огня. Он назвал объявленное Кремлем трехдневное перемирие очередной попыткой манипуляций. По словам Зеленского, основу реальной дипломатии может дать только немедленное и надежное прекращение огня минимум на 30 дней.

В администрации США заявили, что президент Дональд Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня для окончания войны России против Украины. "Путин сегодня предложил временное перемирие. Президент Трамп четко заявил: сначала нужно постоянное прекращение огня", - отметила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

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