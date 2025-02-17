Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию в день переговоров России и США, - Sky News

Считается, что визит Зеленского запланирован еще до анонса переговорного процесса между американскими и российскими дипломатами.

Президент Украины Владимир Зеленский собирается полететь в Саудовскую Аравию во вторник вечером, когда будут проходить переговоры США и России по завершению войны. Впрочем, украинский лидер не планирует встречаться с российскими чиновниками, пишет Sky News.

По данным издания, Зеленский может прибыть в Саудовскую Аравию вечером 18 февраля. Это происходит в тот момент, когда дипломаты США и России готовятся провести переговоры по Украине в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио будут возглавлять делегации.

"Считается, что поездка Зеленского была запланирована еще до анонса американо-российских переговоров", - отмечает издание.

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Непонятно, встретится ли Зеленский с кем-то из делегации США.

Переговоры в Саудовской Аравии

Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовская Аравия намерена стать посредником в переговорах США и России по завершению войны и установлению мира в Украине.

По данным СМИ, в Саудовской Аравии в ближайшие дни обсудят возможный будущий саммит с участием президентов США, РФ и Украины - Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Высокопоставленные чиновники администрации США направляются в Саудовскую Аравию, где должны начать мирные переговоры с представителями РФ.

В то же время Зеленский отметил, что представители Украины в Саудовской Аравии не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации.

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