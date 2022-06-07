Украина не сядет за стол переговоров на условиях РФ, отметил советник руководителя Офиса президента.

Украина и Россия, безусловно, сядут за стол переговоров, но не сегодня и не на условиях РФ.

Об этом в эфире информационного марафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Россия продвигает позицию необходимости проведения переговоров именно сейчас, потому что собрала все свои ресурсы на востоке Украины, где сейчас идут очень интенсивные боевые действия.

"Они имеют определенную иллюзию, что это тот момент, когда надо заставить Украину... через европейское сообщество и элиту, чтобы именно сегодня мы сели за стол переговоров, потому что они имеют иллюзию, что они на пике своей готовности", - сказал Подоляк.

По его словам, Украина и Россия не сейчас сядут за стол переговоров.

"Мы сядем за стол переговоров, безусловно, но не сегодня и не на условиях РФ", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись на украинскую территорию. Кремль не объявлял войну Киеву, а назвал действия своих сил "спецоперацией", в частности, для "демилитаризации" нашей страны.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем обстреливали и жилье мирных жителей. Позже между Украиной и РФ начались мирные переговоры, но они не привели к прекращению боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: