По данным Андрусива, в Украине уже уничтожены треть российских танков.

Использование Россией старых советских танков Т-62 в боевых действиях против Украины выглядит как агония.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Он также предположил, что танки Т-34, которые РФ собирается расконсервировать для войны в Украине, вероятно, далеко не поедут из-за своего возраста. По словам Андрусива, комментировать дальность стрельбы такого танка вообще не стоит, там устаревшее все - двигатель, металл.

"До войны против Украины Россия имела на вооружении около 3 тысяч современных танков и уже более 30% уничтожили наши защитники за 3 месяца войны. Ну, за 6 месяцев эта цифра только увеличится", - убежден Виктор Андрусив.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62 и реактивные системы залпового огня.