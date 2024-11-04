Украина не будет препятствовать переговорам Катара с Россией, если таким образом получится заключить соглашение о прекращении ударов по энергосистеме.

Украина готова рассмотреть возможность заключения особого соглашения об энергетической безопасности с Катаром или любой другой страной, заявил один из высокопоставленных чиновников в команде президента Украины Владимира Зеленского.

Однако руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что такого соглашения не существует, пишет Reuters.

"Мы провели тематические конференции - первую по энергетической безопасности, которую организовал Катар. После этого мы сказали, что если Катар или другая страна готовы реализовать эти договоренности (достигнутые на конференции) через сделки с Украиной отдельно и с Россией отдельно, пожалуйста, сделайте это", - добавил он.

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Ермак, по информации СМИ, заявил о том, что на текущий момент никакие договоренности между Россией и Украиной не достигнуты. Он также подчеркнул, что Украине не ведет прямых переговоров с Кремлем.

Онлайн-конференция о повышении украинской энергетической системы

В конце лета сообщалось, что примерно 40 стран со всего мира приняли участие в онлайн-конференции, которую организовал Катар. С начала 2024 года Россия нанесла примерно 10 массовых ракетных даров по украинской энергосистеме, из-за чего было потеряно около половины генерирующих мощностей.

"Защита объектов энергетической инфраструктуры, их быстрое восстановление и развитие - единственный способ предотвратить углубление кризиса", - отметил тогда Ермак.

Financial Times ранее заявляло, что Украина и Россия "находятся на ранних стадиях переговоров" о возможном и обоюдном прекращении ударов по энергосистеме двух стран. Однако переговоры были сорваны из-за "Курской операции" ВСУ.

Другие новости об энергосистеме Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Европе увеличат экспорт электроэнергии в Украину зимой. С первого декабря объем экспортных мощностей в Молдову и Украину будет увеличен до 2,1 ГВт.

Кроме того, какие проблемы ждут украинцев зимой: прогноз эксперта. По его словам, все будет сфокусировано вокруг возможности оккупантов наносить массовые ракетные атаки по инфраструктуре Украины.

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