Владимир Омельченко отметил, что РФ будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине.

Отопительный сезон в Украине в этом году будет не самым простым. Главной причиной всех проблем в работе энергосистемы является военный фактор

Эксперт Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу отметил, что Россия может осуществлять массированные удары по инфраструктуре Украины. Он напомнил, что из-за повреждения оборудования могут снова ввести почасовые отключения.

"Это будут основные факторы, которые будут определять устойчивость энергетических систем и графики почасовых отключений. Все остальные факторы являются уже второстепенными", - указал эксперт.

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При этом он уточнил, что приоритетом РФ являются удары по военным и энергетическим объектам, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Отопительный сезон в Киеве 2024 - последние новости

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что с 14 октября отопительный сезон начнется для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы Киева.

При этом он указал, что жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию.

Позже заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что тепло в дома киевлян могут начать подавать в ближайшие недели.

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