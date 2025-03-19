По словам нардепа, очевидно, что российский диктатор не хочет переговоров.

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным был "полной катастрофой". Такое мнение высказал председатель комитета по международной политике Верховной рады Александр Мережко, передает Sky News.

По его словам, переговоры являются неудачными, ведь Путин отверг предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня.

"Совершенно ясно, что Путин не может и не хочет вести переговоры всерьез. Он не хочет переговоров. Он не понимает значения переговоров или компромисса. С ним можно иметь дело только с помощью силы, с помощью санкций против их энергетического сектора, против банковского сектора в России, с помощью предоставления большей военной помощи Украине. Это единственный способ, которым мы можем оказать давление и заставить его сделать хоть что-то", - отметил Мережко в интервью телеканалу.

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Политик отметил, что теперь мяч снова на поле Трампа, поэтому мир увидит, "выполнит ли он свое обещание быть жестким с теми, кто не согласен" с его предложением о прекращении огня.

Также нардеп прокомментировал проведение выборов в Украине.

"Президент Зеленский является символом нашего сопротивления. И, конечно, украинцы, согласно недавно проведенным опросам, твердо поддерживают нашего президента. Нам нужно выжить. Нам нужно выйти из леса. И только после этого у нас будут демократические, прозрачные выборы", - подчеркнул Мережко.

Переговоры между Трампом и Путиным

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп был недоволен результатами переговоров. По его словам, это было видно по тому, что президент США не провел после разговора с Путиным пресс-конференцию, несмотря на то, что он любит выходить к журналистам.

В то же время Трамп опроверг заявление Кремля о требованиях Путина о полном прекращении военной помощи и предоставления разведданных Украине. Он отметил, что президенты США и РФ вообще не говорили о помощи нашему государству.

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