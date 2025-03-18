Президент США назвал разговор с главой Кремля "хорошим и продуктивным".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с правителем России Владимиром Путиным 18 марта, заявив, что обсуждались "многие элементы договора о мире".

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и, в конечном итоге, конец этой ужасной войны между Россией и Украиной", - написал он в своей соцсети.

При этом Трамп в очередной раз повторил, что "война никогда бы не началась", если бы он был президентом.

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"Были обсуждены многие элементы договора о мире, в том числе тот факт, что погибают тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним свою работу" - добавил он.

Переговоры Трампа и Путина 18 марта - что сообщалось

Как писал УНИАН, 18 марта президент США Дональд Трамп созвонился с Путиным. Отмечалось, что разговор длился более двух часов.

Согласно обнародованному сообщению Кремля, во время телефонного разговора Путин выдвинул ряд условий для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

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