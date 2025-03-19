Несмотря на скепсис, важным для РФ является вчерашний результат с возможным проведением хоккейного матча против США.

Результат переговоров между Дональдом Трампом и Путиным совсем не выглядит таким, который удовлетворил бы президента США. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Заявления Кремля появились первыми по хронологии. Во-вторых, они были более конкретными. Было видно, что после завершения переговоров, Трамп был не доволен результатами переговоров. И это было видно по тому, что не состоялось пресс-конференции. Мы знаем, что Трамп очень любит выходить к журналистам. Но на этот раз не было этого общения", - сказал Попович.

Он также отметил, что менее очевидный, но крайне показательный результат вчерашних переговоров - это договоренность о проведении хоккейного матча между США и Россией.

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"Здесь можно смеяться над этим, было очень много черного юмора вчера. Но спорт - это та вещь, которой РФ очень много внимания уделяет. Мы помним о ЧМ по футболу, Олимпиаде в Сочи. А сейчас хоккейный матч. Можно смеяться, но если пойдут конкретные договоренности, то это будет означать, что по крайней мере в этой теме РФ блокаду пробила. Ведь после хоккея могут пойти и футбол и другие виды спорта. Поэтому даже в этом есть определенные успехи у россиян во время вчерашних переговоров", - добавил Попович.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин провели телефонный разговор, который, в частности, касался и вопроса войны в Украине. По мнению журналистов The New York Times, Путин отказался от предложения Трампа начать полноценное перемирие на фронте.

Тем временем в Белом доме отметили, что США и Россия проведут второй раунд переговоров в Саудовской Аравии. Отмечается, что они должны пройти 23 марта.

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