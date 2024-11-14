По словам Рютте, страны-члены Альянса должны продолжать предоставлять Украине военную помощь.

Североатлантический альянс (НАТО) должен помочь Украине завершить развязанную Россией войной переговорами, но с позиции силы. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, только Киев может решать, когда начинать переговоры с Россией о завершении войны. В то же время страны-члены НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.

"Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они должны делать это с позиции силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, чтобы позволить им быть на позиции силы, когда они будут принимать такое решение", - подчеркнул генсек НАТО.

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Рютте также в очередной раз повторил, что путь Киева к членству в НАТО является необратимым:

"Мы строим "мост", с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями по безопасности, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО".

Сотрудничество Украины с НАТО - последние новости

На днях генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление о поддержке Украины. По его словам, Украина "готовится к самой тяжелой зиме" с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Как сказал Рютте, "мы должны повысить цену для Путина и его авторитарных угроз, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта".

Ранее УНИАН сообщал, что Миссия Евросоюза по подготовке ВСУ будет взаимодействовать с НАТО. Мандат Миссии ЕС продлен до 15 ноября 2026 года.

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