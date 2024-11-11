Осталось два месяца: у Байдена не много вариантов, как помочь Украине, - The Guardian

Действующему президенту США не хватает времени для доставки средств и оружия до предполагаемого изменения внешней политики администрации Трампа.

У Джо Байдена остаются ограниченные возможности для ускорения поставок Украине финансовой помощи и вооружений, которые необходимы для продолжения борьбы с российским вторжением. Белый дом пока выделяет Украине оружие и средства из оставшихся 6 миллиардов долларов, в то время как сторонники Киева призывают администрацию снять ограничения на дальнобойное оружие и найти дополнительные источники финансирования до вступления Дональда Трампа в должность в январе, пишет The Guardian.

До 20 января Байден будет сохранять полный контроль над внешней политикой США. Впрочем, при Трампе политику Байдена в отношении Украины вряд ли продолжат.

На этой неделе ожидается встреча Байдена с Трампом в Белом доме, где нынешний президент будет просить Трампа продолжить поддержку Украины и обсудит общую внешнюю политику. Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал в интервью, что Байден в течение последних 70 дней "будет напоминать Трампу и Конгрессу, что Соединенные Штаты не должны оставлять Украину, потому что уход США только будет способствовать нестабильности в Европе". Салливан воздержался от комментариев относительно возможного дополнительного финансирования для Украины.

Видео дня

В то же время представители администрации Трампа выражают скептицизм относительно продолжения поддержки. Как отметил сенатор Билл Хагерти, вероятный кандидат на должность госсекретаря: "Американцы хотят видеть защиту суверенитета в самих США, прежде чем тратить средства на защиту другой нации".

Шансы на новый пакет помощи невысоки, но еще остаются средства в размере 6 миллиардов долларов, которые можно использовать до окончания срока Байдена. После этого Украине, вероятно, придется больше полагаться на поддержку Европы. Пентагон также разрешил американским оборонным подрядчикам работать в Украине, обслуживая F-16 и Patriot, и ускорил поставки более 500 ракет-перехватчиков, опасаясь возможных массированных атак России.

Американские и европейские чиновники ищут способы "обеспечить" поддержку Украины, передав полномочия по поставкам оружия НАТО. По словам директора Ричарда Фонтейна из Центра новой американской безопасности, если Трамп прекратит поддержку, "наших усилий не хватит для поддержки борьбы Украины без помощи США".

Сложности администрации Байдена продолжаются и в вопросе других вариантов помощи. Иво Даалдер, бывший постпред США в НАТО, отметил: "Любое решение, принятое через исполнительные указы, может быть изменено на следующий день". Байдену все сложнее оставить долговременное влияние на ситуацию.

Некоторые внешнеполитические достижения администрации Байдена уменьшились за последние месяцы, особенно на фоне сложностей с поддержкой Украины и Ближнего Востока. Конгрессмены-демократы выражают разочарование нерешительностью администрации в вопросе Украины и ограничением на дальнобойное оружие. Дэвид Крамер из Института Джорджа Буша отметил:

"Администрация Байдена заслуживает похвалы за санкции и единство союзников, но украинцы разочарованы задержками и ограничениями, особенно по дальнобойному оружию и отсутствию приглашения в НАТО".

На фоне неоднозначной политики Трампа становится вероятным сокращение поддержки Украины. Трамп заявил, что его администрация не будет включать решительных сторонников Киева, как Никки Хейли или Майк Помпео. Дональд Трамп-младший также намекнул на сокращение помощи Украине, опубликовав видео Зеленского с подписью: "POV: Вам осталось 38 дней до потери помощи".

Сторонники Украины призывают к снятию ограничений на дальнобойное оружие. Мелинда Харинг из организации Razom отметила:

"Президент Байден может игнорировать опасения относительно эскалации, поскольку Путин не начнет ядерную войну".

Администрация Байдена также может перевести 5 миллиардов долларов из резервов российского центробанка. Но на серьезные переговоры, вероятно, можно рассчитывать только при следующем президенте.

Даалдер резюмировал: "И Путин, и Зеленский уже не считаются с мнением Байдена, поскольку администрация покидает пост через два с половиной месяца".

В Белом доме приближаются изменения - главные новости

Ранее в The Telegraph сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются уговорить президента США Дональда Трампа не сокращать поддержку Украины. Также в Лондоне надеются на сдвиги в вопросе ограничений на удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в Москве увидели "позитивные сигналы" в позиции Трампа по войне в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что республиканец "говорит о мире", а не о конфронтации.

Вас также могут заинтересовать новости: