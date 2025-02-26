Глава МИД РФ обвинил Европу в нежелании урегулировать "конфликт" в Украине.

Российская Федерация намерена захватить всю территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, поскольку считает их "своими". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что армия РФ не остановится на нынешней линии соприкосновения. В частности, он сделал сегодня несколько заявлений относительно полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины в феврале 2024 года.

Как пишут росСМИ, по словам Лаврова, РФ вообще не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, и Кремль об этом "никто не спрашивал".

Также оккупанты не собираются останавливать боевые действия по существующей сейчас линии соприкосновения. Это заявление Лавров аргументировал "конституцией" РФ, и наличием неких жителей Украины, которым якобы запрещают "сохранять традиции предков".

"Некоторые говорят: "Ну, хорошо, давайте оставим линию соприкосновения - вот это - русский, а это - украинский". Во-первых, такого не будет - у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. Во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от "расистских законов". Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков", - сказал министр.

Лавров уточнил, что предложение кремлевского диктатора Владимира Путина относительно полезных ископаемых, сделанное иностранным инвесторам в контексте с их добычей, касается всей территории, которую Россия считает своей.

"Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию РФ в соответствии с ее Конституцией", - отметил Лавров.

При этом он утверждает, что это Европа пытается "открыто подорвать" урегулирование ситуации в Украине, и Москва не пойдет на договоренности, которые предусматривают продолжение военной помощи для Украины.

"Европа тут же пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых больших пакетах военной помощи Киеву. Натравливает его на продолжение боевых действий, прямо заявляет, как это сделала, по-моему, премьер-министр Дании, что в этой ситуации для Украины мир хуже войны. Поэтому роль Европы в раздувании кризисов и репутация Европы на этом поприще, которые она заслужила за долгие века развития человечества, вполне остаются в том же состоянии", - заявил российский дипломат.

Кроме того, он высказался относительно того, что Европа якобы демонстрирует менталитет "или-или".

"Европейцы пытались выдвигать требования такого рода, что любое послабление в санкционном режиме должно предполагать выбрасывание России из Сирийской Арабской Республики. Это тот самый менталитет, который Европу отличал в последнее время - "или с нами, или против нас". Так было в случае с подготовкой почвы для того, чтобы оторвать Украину от России, так было во многих других ситуациях", - заявил Лавров.

Он отмечает, что в проблемах виновата не РФ, а якобы европейский менталитет "пагубно сказывается на любых процессах".

Напомним, российский лидер Владимир Путин в 2022 году подписал конституционные законы о вхождении в состав РФ четырех частично оккупированных украинских регионов. На основании этих законов в Конституцию РФ в качестве субъектов внесли Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую "народные республики" (ЛНР и ДНР).

Последние заявления Лаврова

Сегодня, 26 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал место и дату новой встречи с представителями США. По его словам, она запланирована 27 февраля в Стамбуле.

Он добавил, что встреча будет посвящена устранению препятствий работы дипломатических представительств США и России. При этом, как сообщает российское информагентство ТАСС, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил готовность его страны "организовать мирные переговоры сторон конфликта в Украине".

Также ранее Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он обвинил в войне Украину и НАТО. Он заверил, что Россия не сделала ничего, чтобы разрушить свои отношения со странами Запада.

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