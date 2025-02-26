Встреча состоится уже завтра, 27 февраля.

В России объявили о проведении новой встречи с представителями Соединенных Штатов. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, она состоится уже завтра, 27 февраля, в Стамбуле.

"РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран", - заявил Лавров.

По его словам, встреча будет посвящена устранению препятствий работы дипломатических представительств США и России.

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"Я думаю, по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - сказал Лавров.

При этом, как сообщает российское информагентство ТАСС, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил готовность его страны "организовать мирные переговоры сторон конфликта в Украине".

Фидан также заявил, что участвующие в контактах по Украине стороны согласны с необходимостью установления режима прекращения огня.

Переговоры США и России

Первая встреча представителей России и США состоялась в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. По итогам переговоров стороны договорились назначить "высокопоставленные команды" для начала работы над "скорейшим" прекращением войны в Украине.

Как писало FT, Россия использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде по прекращению войны в Украине, чтобы требовать вывода сил НАТО с восточного фланга альянса. Также РФ просила США разморозить активы и ослабить санкции. Кроме того, как пишут СМИ, Кремль добивался от США возвращения двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде.

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