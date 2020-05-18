Киев не допустит на переговорах ТКГ рисков, которые будут противоречить интересам Украины - Резников

Вице-премьер обратил внимание, что согласованные договоренности в Минске не выполняются РФ и подконтрольными ей боевиками.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заявил, что украинская сторона готова согласовать регламент реализации решений ТКГ, но они должны выполняться.

Об этом Резников сказал во время онлайн-дискуссии на тему «Что ждет Донбасс: тенденции общественного мнения на фоне свежих новостей из Минской ТКГ, боевых действий и пандемии».

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В частности, вице-премьер подтвердил, что на переговорах ТКГ речь идет о нормировании порядка реализации договоренностей, которые достигаются в ходе встреч ТКГ, - согласовании проекта регламента, выполнении согласованных договоренностей. Однако он отметил, что конкретные детали не будет сообщать.

"Но хочу сказать, что, в том числе, дискуссия касается: а как будут именно согласовывать? Допустим, что стороны о чем-то договорились, даже достигли согласия, - есть консенсус по этому поводу. Как это должно быть зафиксировано, каким образом? Ответа на этот вопрос в Комплексе мер (по выполнению Минских соглашений) или в других протоках Минских соглашений нет. Поэтому мы находимся в этом поиске", - сказал Резников.

В этой связи он привел пример подписания определенных протоколов, поскольку тот же комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан представителями Украины, России и ОБСЕ. Также на переговорах соглашаются меморандумы, коммюнике.

"На сегодняшний день для нас привычкой является заявление спецпредставителя ОБСЕ, который является уполномоченным и модератором. Мы это на английском языке называем chair statement (заявление председательствующего), chair summary (заключение председательствующего). Идет дискуссия, а давайте будем фиксировать эти договоренности", - заявил Резников.

Он добавил, что украинская сторона не против фиксировать, но при условии, если "они будут выполняться".

При этом, Резников сказал, что еще 11 марта была уверенность, что договоренность лидеров "нормандской четверки" о безусловном допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места, где находятся удерживаемые лица, будет выполнена. "Украинская сторона выполнила эти договоренности. Еще в декабре парламент принял соответствующие изменения в законодательство. Сегодня представители Международного комитета Красного Креста легко могут попасть в любое пенитенциарное учреждение на территории Украины, подконтрольной правительству, чего в ответ не сделано представителями оккупационного режима на части оккупированного Донбасса. Проговорили это, даже протокол подписали 11 марта. Они его все равно не выполняют. А какой смысл с вами договариваться, если вы не выполняете взятые на себя обязательства?", - подчеркнул вице-премьер.

"Поэтому эта дискуссия продолжается. Мы готовы каким-то образом это урегулировать, проговорить даже некий документ, который будет регламентировать нашу деятельность, но при условии, что это будет действенный документ. Если нет, тогда продолжаем разговоры, какими они и были, шесть лет продолжались в поисках новых способов интенсификации работы этой Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул он.

По словам Резникова, украинская сторона на переговорах не допустит, чтобы в проект регламента реализации решений ТКГ были заложены какие-то риски, которые будут противоречить интересам Украины.