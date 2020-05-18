Представители "Л/ДНР" в Минске имеют статус "приглашенных" Россией – Резников

Украинская сторона ищет способ ведения переговоров с участием настоящих представителей Донбасса, и в частности из числа внутренне перемещенных лиц, чтобы эти консультации были поддержаны ОБСЕ и "нормандским форматом".

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников заверил, что ни о каких прямых переговорах с подконтрольными России боевиками речь не идет.

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Об этом Резников сказал во время онлайн-дискуссии на тему «Что ждет Донбасс: тенденции общественного мнения на фоне свежих новостей из Минской ТКГ, боевых действий и пандемии».

"Ни о каких прямых переговорах речь не идет, и быть их не может", - заявил Резников и добавил, что процесс неправильно воспринимают.

В этой связи он отметил, что в тексте Комплекса мер по выполнению Минских соглашений речь идет о нескольких направлениях урегулирования – в сфере безопасности, социально-экономическом и политическом. При этом, по его словам, финальным этапом политического урегулирования должны стать местные выборы.

«Но перед этим речь идет об определенном наборе правовых изменений, начиная от децентрализации путем внесения изменений в Конституцию и продолжая принятием ряда законодательных актов, таких как, например, закон об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях, который мы сегодня по привычке называем закон об особом статусе. Такой закон был принят, и эти 8 приложений к п. 11 Минских соглашений включены в этот закон об особом статусе, там где речь идет как раз и о народной милиции и остальном», - заявил Резников.

Вместе с тем он напомнил, что в пунктах 9, 11, 12 Комплекса выполнения Минских соглашений трижды упоминается "необходимость согласования и консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

В этой связи Резников отметил, что Украина пытается выполнить все условия Минских соглашений для урегулирования и завершения войны и информирует об этом международных партнеров.

"Все нас спрашивают, как вы будете согласовывать, как вы будете эти консультации делать? И к счастью, на сегодняшний день, комплекс мер не говорит, каким образом должны проходить эти обсуждения и консультации, но это требование сохраняется. И поэтому, когда мы общаемся с послами иностранных государств, я им объясняю, что мы ищем этот путь, и мы найдем этот путь консультации, не посягая на суверенитет, ни в коем случае не субъективируя тех, с кем мы не можем садиться за стол переговоров ни при каких условиях. Мы говорим только в Трехстороннем формате", - подчеркнул в Резников.

Он уточнил, что в Трехстороннюю контактную группу входит Россия, Украина и ОБСЕ.

"Все остальное - это приглашенные. Сегодня мы их воспринимаем как приглашенных со стороны Российской Федерации", - добавил вице-премьер и подчеркнул, что эти "приглашенные" также имеют российское гражданство, что "свидетельствует о наличии как раз эффективного контроля Российской Федерации на этих территориях".

По его словам, наличие гражданства РФ у "приглашенных" боевиков для переговоров "будет иметь существенное значение для международных судебных процессов".

"С нашей стороны мы планируем привлечь уже настоящих представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые сегодня проживают на подконтрольной территории Украины, имеют статус внутренне перемещенных лиц", - сказал Резников.

"И поиск такого способа, который в том числе будет воспринят и ОБСЕ, и представителями "нормандского формата", будет считаться, что консультации имеют место, они состоятся - нам легче будет двигаться в направлении выполнения Комплекса мер Минских условий", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в переговорах по Донбассу в Минске привлекают переселенцев, которые проживают на свободной территории Украины.