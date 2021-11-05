Сейчас законопроект "О фортификации муки" зарегистрирован и внесен в повестку дня Верховной Рады Украины.

4 ноября 2021 года в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики за "круглым столом" собрались ведущие ученые от медицины, врачи профильных направлений и представители общественных организаций для обсуждения проблемы снижения детской смертности в Украине. Речь шла о законопроекте "О фортификации муки", который был разработан группой народных депутатов Украины от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" совместно с женским движением "ЗА МАЙБУТНЄ".

Украина — первая в европейском антирейтинге по неонатальной смертности (количеству новорожденных, которые умирают в течение первых 28 дней жизни). С врожденными патологиями Spina Bifida (дефектов невральной трубки) рождаются 19 из 10 000 младенцев. Из них 15,8% умирают в первые дни жизни.

Как отметила автор этого законопроекта, народный депутат Украины Ирина Констанкевич, мировой опыт обогащения муки фолиевой кислотой, который уже в течение многих лет используют более чем в 80 странах мира, в том числе в США, свидетельствует о существенном снижение случаев рождения детей с врожденными пороками Spina Bifida.

"Благодаря фортификации муки этим странам удалось сократить статистику детской неонатальной смертности почти вдвое. И если у нашей страны есть шанс спасать жизни тысяч младенцев, Украина должна им воспользоваться",- отметила Ирина Констанкевич.

По словам нейрохирурга Михаила Ловги, который возглавляет отделение Волынского областного территориального медицинского объединения защиты материнства и детства, сейчас украинские врачи осуществляют операции плода на 25-26 неделе беременности, но это не решает проблемы.

"Так, хирургическое вмешательство улучшает состояние плода и может нивелировать самые страшные осложнения центральной нервной системы, но операции не гарантируют, что ребенок родится здоровым и не потребует дальнейшего лечения. Профилактика патологий невральной трубки путем фортификации муки существенно бы облегчила ситуацию",- говорит Михаил Ловга.

Со своей стороны детский невролог Львовской городской детской больницы Ольга Тычковская отмечает, что в течение 2000-2016 годов в Украине было зафиксировано 11000 случаев патологий невральной трубки. Лишь 2800 малышей родились живыми, а ведь 1200 из них умерли.

"Если бы Украина вовремя ввела мировой опыт и обогащала муку витаминами, мы могли бы предупредить в среднем 5600 детских смертей. То есть благодаря употреблению фолиевой кислоты вероятность неврологических пороков развития плода сокращаются на 60-85%. Ведь фолиевая кислота играет основную роль в синтезе, репарации и метилировании ДНК, росте и делении клеток и тому подобное. Мы должны наконец сделать первый шаг в направлении, которое уже длительные годы очень успешно реализуют в ведущих странах мира",- убеждена Ольга Тычковская.

Сейчас законопроект "О фортификации муки" зарегистрирован и внесен в повестку дня Верховной Рады Украины. Почти все участники "круглого стола" согласились с тем, что фортификация муки является эффективным средством профилактики патологий Spina Bifida. Однако, по их словам, механизм внедрения этой практики должен быть очень взвешенный.

Государство должно разработать четкие промышленные стандарты фортификации, обогащать не все, а только один сорт муки, предусмотреть выгодные условия для закупки оборудования с целью минимизации роста себестоимости конечной продукции и тому подобное.

С этими аргументами согласилась Ирина Констанкевич. Автор законопроекта акцентировала внимание на том, что именно с целью всестороннего анализа и решения всех спорных вопросов к обсуждению законопроекта "О фортификации муки" привлечено ведущих специалистов.

"Наша общая задача – выйти на тот вариант, который будет полезным для общества", — подытожила народный депутат Украины от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Констанкевич.

Автор: Иван Бойко