Стрельба экс-нардепа Пашинского в человека: ГБР направило в суд обвинительный акт

Народному депутату V-VIII созывов Сергею Пашинскому, который в 2016 году ранил из пистолета безоружного человека, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении экс-народного депутата Сергея Пашинского по делу о нападении с применением огнестрельного оружия на гражданина Вячеслава Химикуса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов, который обвиняется в нападении с применением огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в заметке.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области возник словесный конфликт между в то время народным депутатом и гражданином. Во время конфликта депутат достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги, напомнили в ГБР.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжелыми.

В случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Читайте такжеГБР завершило расследование дела Пашинского

Как сообщал УНИАН, конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

В отношении экс-депутата возбудили уголовное дело, которое несколько раз то закрывали, то снова возобновляли его расследование.

Также в отношении Химикуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

Осенью 2019 года Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу, но в декабре апелляционный суд отпустил экс-депутата под круглосуточный домашний арест.

28 апреля 2020 года пресс-служба ГБР сообщила, что следователи завершили досудебное расследование дела в отношении Пашинского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram