Пальчевский "отпраздновал" участие в выборах: устроил пьяный дебош в центре Киева - блогер

Инцидент произошел на одной из летних площадок на Ярославском валу.

В центре Киева кандидат в мэры Андрей Пальчевский в состоянии алкогольного опьянения приставал к людям и вел себя агрессивно.

Об этом в фейсбуке сообщил волонтер и блогер Роман Синицын.

Инцидент произошел на одной из летних площадок на Ярославском валу. По словам волонтера, Пальчевский проходил мимо, вел себя дерзко и лез к людям. На замечание кандидат отреагировал агрессивно.

«Лез драться, некрасиво себя вел, говорил, что мы понаехавшие. Норм кандидат», — написал Синицын.

За 11 часов с момента публикации пост Синицына собрал 2,5 тысячи реакций и больше сотни комментариев. Пользователи отреагировали с юмором и вспомнили «российскую» биографию кандидата.

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