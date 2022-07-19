Против резолюции о вступлении этих стран в состав Альянса проголосовали всего 17 представителей Палаты, за - 394 конгрессмена.

Палата представителей Конгресса США одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Против резолюции о вступлении этих стран в состав Альянса проголосовали всего 17 представителей Палаты, за - 394 конгрессмена.

Об этом сообщает The Hill.

"В понедельник Палата представителей одобрила резолюцию, в которой выражается поддержка вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, ровно через два месяца после того, как страны Северной Европы подали заявки на вступление в военный альянс на фоне вторжения России в Украину. Резолюция была одобрена Палатой представителей 394 голосами против 18, при этом только республиканцы проголосовали против. Два демократа и 17 республиканцев не голосовали", - сообщили журналисты издания.

В статье также перечисляются имена всех депутатов-республиканцев, которые проголосовали против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Одобрение резолюции выражает поддержку "историческому решению" вышеуказанных стран, которые хотят стать частью Альянса.

Палата представителей конгресса США также выступает против того, чтобы РФ предпринимала какие-либо попытки для предотвращения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Представители Конгресса обратились к членам Альянса с настоятельной просьбой выполнить обязательство, с которым все страны-члены согласились в 2014 году. Тогда государства-участники НАТО договорились, что они будут тратить не менее 2% от своего валового продукта на оборону.

Резолюция, которая одобряет вступление Швеции и Финляндии в НАТО, была принята ровно спустя два месяца после того, как вышеуказанные страны подали свои заявки и сообщили о желании стать членами Альянса.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: что об этом известно

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.

На саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку. Перед началом мероприятия было подписан меморандум между скандинавскими странами и Турцией. Теперь три государства "обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности".