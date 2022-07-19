В Госдепе отметили, что в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институты, а не конкретных лиц".

Соединенные Штаты ознакомлены с новостями о последних кадровых решениях украинской власти в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины и будут "тщательно следить" за ситуацией. В то же время отстранение глав этих ведомств не повлияет на обмен информацией, в том числе разведывательной.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

"Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (об отстранении Баканова и Венедиктовой - УНИАН), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией. Мы ежедневно на связи с нашими украинскими партнерами", – отметил Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институты, а не конкретных лиц", поэтому уверены в налаживании контакта с новым главой Офиса генерального прокурора.

"Мы занимаем проактивную позицию относительно информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации... Многое из того, что мы передаем Офиса генерального прокурора на рутинной основе информации из открытых источников. Да, мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться", - подытожил Прайс.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Спустя время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

Вместе с тем сегодня, 18 июля, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет.

По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и главы СБУ.

По мнению Смирнова, Венедиктову и Баканова отстранили, чтобы исключить их потенциальное влияние на уголовные производства, которые расследуются против работников СБУ и прокуроров, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией.

Позже депутат Железняк сообщил, что Зеленский внес в ВР представление о увольнение Баканова. Его планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Впоследствии нардеп добавил, что вопрос о снятии Венедиктовой с должности генпрокурора будет вынесен на ближайшее голосование в ВР.

В свою очередь Венедиктова прокомментировала свое отстранение и заявила о готовности отчитаться перед парламентом. Она подчеркнула, что не планирует спорить с решением президента.

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