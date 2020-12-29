Нардеп Галина Янченко напомнила, что Тупицкого отстранили от исполнения обязанностей именно судьи, поэтому процессуально он не может присутствовать на судебных заседаниях.

Отстранение от должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, которого подозревают во введении в заблуждение суда и подкупе свидетеля, единственный выход из ситуации, сложившейся вокруг КСУ.

Об этом заявила заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутат от «Слуги народа» Галина Янченко, передает пресс-служба партии.

"С точки зрения нравственности и справедливости - Тупицкий сам бы должен был уйти в отставку или обратиться в КСУ, чтобы его отстранили по крайней мере на время расследования. Но мы видим человека, который банально и жадно держится за свое кресло, поэтому другого выхода из ситуации, наверное, нет», – сказала Янченко.

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Она напомнила, что Тупицкого отстранили от исполнения обязанностей именно судьи, поэтому процессуально он не может присутствовать на судебных заседаниях.

«Отстранение на два месяца обусловлено существующей юридической процедурой. Но поскольку в основе этого отстранения лежит высказанное ему прокуратурой подозрение уголовного характера, отстранение может быть продлено и на следующие два месяца. Вплоть до обязательного увольнения в связи с очевидным конфликтом интересов и невозможностью исполнять обязанности судьи лицом, которое подозревают в совершении преступлений», – пояснила нардеп.

Галина Янченко подчеркнула, что Тупицкий фактически скрывается от следствия и не появляется для вручения подозрения.

Отстранение Тупицкого от должности

Сегодня, 29 декабря, на официальном сайте президента Украины обнародована информация о подписании указа президента Украины об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины сроком на два месяца.

Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности принимается исключительно КСУ, и ни один орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Об этом говорится в разъяснении КСУ о порядке прекращения полномочий судьи КСУ.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала данное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470). Он направлен на подпись президенту.

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Автор: Денис Прядко