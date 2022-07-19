Внеочередного заседания комитета не получилось.

Профильный правоохранительный Комитет Верховной Рады Украины не смог провести внеочередное заседание касательно увольнение генерального прокурора.

Об этом сообщил в Telegram член комитета, нардеп Александр Бакумов.

"Внеочередного заседания комитета не получилось. Утром профильный правоохранительный Комитет Верховной Рады не смог собрать кворум для проведения заседания относительно постановления об увольнении Генерального прокурора", - отметил он.

Как писал УНИАН, 19 июля в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Через некоторое время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главе СБУ и генпрокурору.

18 июля заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет. По его словам, будут проведены служебные проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представлений о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора и главы СБУ.

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