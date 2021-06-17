Это точно была история любви, а не убеждений, комментирует отец отношения своей дочери и Романа.

Отец россиянки Софии Сапеги, которую 23 мая задержали в минском аэропорту вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, обратился к Александру Лукашенко.

Записал ролик Сапега накануне визита Лукашенко в Приморский край.

"Я хотел бы обратиться к вам, как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии, хватит жестокости, в последнее время мир переполнен ею. Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка, на момент протестов в Минске она была в Литве. И если она делала что-то в тот момент, как познакомилась с Протасевичем... это точно была история любви, а не убеждений", – заявил Сапега.

Он предположил, что дочь могла просто помогать Роману в его работе (журналистом – ред.).

"Александр Григорьевич, как отец отца, я прошу вас о личной встрече, я готов принести и привезти вам все необходимые гарантии того, что моя дочь больше не будет втянута в противоправные действия", – добавил мужчина.

Также отец Софии просит губернатора Приморского края содействовать организации этой встречи, чтобы помиловать девушку.

Софию Сапегу задержали с оппозиционером Романом Протасевичем в минском аэропорту 23 мая. Ради ареста журналиста Лукашенко поднял в небо истребитель, чтобы посадить пассажирский самолет Ryanair.

Протасевичу инкриминируют организацию массовых беспорядков. Во время допроса оба якобы признались в участии протестов в Беларуси в августе 2020 года.

София Сапегу, которую взяли под стражу на 2 месяца, заявила о якобы причастности к администрированию сообщества в Telegram, куда сливают данные силовиков.

Ряд стран мира осудили действия Беларуси, а западные авиакомпании отказались выполнять полеты над республикой в знак протеста против незаконной посадки лайнера.

Роман Протасевич – белорусский журналист и один из основателей крупнейшего в республике Telegram-канала NEXTA, который освещает политическую ситуацию в стране, а в августе 2020-го координировал действия активистов.

Протесты в Беларуси перешли в горячую фазу после объявления результатов президентских выборов в августе прошлого года. По данным ЦИК, победу в избирательной гонке якобы одержал Александр Лукашенко, однако общественность заявила о фальсификации подсчета голосов.

Мир не признает за Лукашенко статуса главы государства, Европа ввела санкции против причастных к силовым разгонам и убийствам митингующих. Политические преследования участников прошлогодних протестов продолжаются в Беларуси до сих пор.

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Автор: Яна Ставская