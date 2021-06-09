Россиянку Сапегу задержали вместе с Протасевичем в минском аэропорту 23 мая.

Арестованная в Беларуси россиянка София Сапега написала семье из СИЗО КГБ, в письме она просит не винить ее парня, белорусского оппозиционера Романа Протасевича в том, что произошло 23 мая в минском аэропорту.

Письма, датированные 1 и 3 июня, матери Сапеги опубликовала русская служба BBC.

"Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защищать магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Романом в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Но все получилось несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Однако был чай. Об этом горько думать, и кажется, в жизни еще много произойдет того, что я пропущу", – написала София.

Девушка призвала не обвинять ее парня в том, что произошло.

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"Он оберегал и заботился обо мне, как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно", – говорится в письме.

Задержанная россиянка отметила, что в СИЗО очень много читает и занимается физическими тренировками, пишет дневник.

"Я справлюсь", – пообещала она родным.

Россиянку Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем после вынужденного приземления пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту.

Белорусские диспетчеры сообщили экипаж лайнера о якобы бомбе в салоне, а Лукашенко поднял в небо для сопровождения воздушного судна истребитель МиГ-29.

Протасевича и Сапегу задержали. Вскоре вместе с парнем россиянку арестовали на два месяца в СИЗО КГБ. По информации СМИ, Софию подозревают по статьям об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигании социальной розни.

Ряд стран Европы уже осудил действия режима Александра Лукашенко; западные авиакомпании отказались летать над Беларусью. Сейчас рейсы осуществляются в обход страны.

Роман Протасевич является журналистом и основателем крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, в августе 2020 года начавшего освещать протесты в республике против фальсификации президентских выборов.

Европейские страны не признают за Лукашенко статуса президента.

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Автор: Яна Ставская