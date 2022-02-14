Президент также призвал выехавших из страны политиков вернуться в течение 24 часов.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал выезд олигархов и бизнесменов за границу, заявив, что лишние уйдут, а останутся граждане Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге в Мариинском дворце.

В частности, он прокомментировал слухи о выезде бизнесменов и некоторых политиков, отметив, что "остаются надежные, остаются граждане Украины".

"Большая ошибка, что некоторые посольства выезжают на Западную Украину, потому что нет Западной Украины, а есть Украина... Поэтому если что-то произойдет, то будет повсюду... Мы все - одна страна", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что выезд из страны политиков – это "серьезный вызов".

"Я думаю, что мы должны подавать им сигнал справедливый. Прежде всего от Верховной Рады, от спикера, от государства. Я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в страну… в непростой момент - в момент единства нашего государства. Я считаю, что они должны вернуться. Иначе надо нам всем как государству и как руководству делать серьезные выводы", - сказал он.

Президент также назвал "нечестным" то, что некоторые СМИ переводят свои офисы в города на западе Украины или другие страны.

"Тогда вы патриоты другого государства", – сказал глава государства.

По его мнению, большой проблемой является выезд олигархов за границу.

"Здесь влиять государством на бизнес мы не можем и не будем. Я считаю, что свой приговор для себя они уже вынесли", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что олигархи и бизнесмены должны вернуться на свои предприятия, к десяткам тысяч людей, работающих на них.

"Лишние уйдут, останутся граждане Украины", - подытожил президент.

Как известно, в течение последних дней ряд СМИ со ссылками на собственные источники распространяют информацию о том, что многие бизнесмены, политики и чиновники покинули Украину из-за угрозы вторжения российских войск.