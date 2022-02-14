Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Об этом пишет Украинская правда.

Как сообщает издание, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье – борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Сам Ахметов покинул страну 30 января рейсом в Цюрих. В тот же день уехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович, который по данным УП должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича.

10 февраля рейсом Киев-Мюнхен выехал из Украины нардеп Вадим Новинский. В тот же день уехал за границу Александр Ярославский, кортеж которого сбил насмерть человека.

13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

В сети уже активно обсуждается новость. "Во-первых, это противно. Во-вторых, ситуация доказывает: олигарх не будет стоять на защите интересов страны. Интерес олигарха – только деньги", - написал Петр Охотин.

"До анонсированной Белым домом войны еще больше 48 часов, нет еще никакой опасности, а они уже улетают пачками. Разбегаются как тараканы, вслед за "партнерами" и "союзниками". Это все, что нужно знать о нашей "элитке". Это мега-позор. Впрочем, о чем говорить, чувство стыда им не известно", - возмущается Андрей Золотарев.

Политолог Кирилл Сазонов отметил, что, несмотря на побег олигархов, никаких причин для паники нет. "Я повторю, что писал и говорил все это время. Российская агрессия возможна, но есть несколько важных моментов. Первый – украинская армия готова встретить врага и легкой прогулки не будет. Второй – Россия получит весь набор санкций и жесткое сопротивление, что угрожает самому существованию путинского режима… Паника – лучший союзник врага сегодня", - отметил он.