Такая встреча с Фокиным может состояться уже на этой неделе на внеочередном заседании парламентского комитета.

В Верховной Раде хотят вызвать заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина для объяснений из-за его заявления по Донбассу.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"У нас есть в планах пригласить Фокина на комитет, чтобы он объяснил свою позицию и чтобы он разделил личную позицию (выходца из Донбасса Фокина) и позицию члена ТКГ, какая она есть", - рассказал Качур.

Также он добавил, что как заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже подготовил об этом соответствующее депутатское обращение.

Качура ожидает, что такая встреча с Фокиным может состояться уже на этой неделе на внеочередном заседании комитета.

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При этом, по словам Качуры, как и в случае встречи комитета с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком, на встречу с Фокиным будут приглашены представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также представители комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что произошло

Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и амнистии боевиков" не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого зампредседателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина по "особому статусу для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокативными.

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Автор: Александр Топчий