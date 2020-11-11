Судьи решили, что истец "нарушил правила объединения исковых требований".

Окружной админсуд Киева вернул заявителю иск, который касался президентского опроса во время местных выборов 25 октября.

Об этом говорится в сообщении суда.

Читайте такжеКоронавирус у Зеленского: первая леди Украины рассказала, как себя чувствует президент

Заявитель просил судей признать противоправным и отменить результаты опроса Зеленского. Иск касался как президента, так и «Слуги народа».

Однако судьи решили, что истец «нарушил правила объединения исковых требований», и завернули документ.

Гражданин обратился с требованиями к ним, тогда как иск к политической партии должен рассматривать Верховный Суд как суд первой инстанции, утверждают в ОАСК.

«Учитывая указанное, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины», – говорится в сообщении суда.

Пять вопросов от Зеленского

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводился общенациональный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжело больных; нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

6 ноября в пресс-службе Окружного административного суда Киева сообщили, что к ОАСК поступил иск к президенту Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». В нем просили отменить результаты всеукраинского опроса, проведенного 25 октября. "По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - заявили в суде.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская