Социологи рассказали, кто среди отечественных политиков возглавляет рейтинг доверия украинцев

После Зеленского украинцы больше всего доверяют бывшему главе правительства Владимиру Гройсману. Нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 11%.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди национальных политиков.

По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий президент Владимир Зеленский. Ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 53%. 27% опрошенных доверяют бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману, в то же время 63% - ему не доверяют.

Нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 11%, четверть не знают его, и более половины ему не доверяют.

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По результатам опроса, лидеру партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 57%, мэру Киева Виталий Кличко - 22% и 67% соответственно, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову - 21% и 46% соответственно (еще 23% - его не знают), лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 20% и 74% соответственно, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко - 19% и 76% соответственно. Также 11% респондентов доверяют заместителю главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову, но 41% - его не знают, еще 42% - не доверяют ему.

Справка. Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 15-20 июля. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, большинство украинцев, по данным социологов, готовы отдать свои голоса за Владимира Зеленского, если выборы проходили бы в ближайшее время.

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