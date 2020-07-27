Социологи рассказали, кто среди отечественных политиков возглавляет рейтинг доверия украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди национальных политиков.
По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий президент Владимир Зеленский. Ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 53%. 27% опрошенных доверяют бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману, в то же время 63% - ему не доверяют.
Нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 11%, четверть не знают его, и более половины ему не доверяют.
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По результатам опроса, лидеру партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 57%, мэру Киева Виталий Кличко - 22% и 67% соответственно, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову - 21% и 46% соответственно (еще 23% - его не знают), лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 20% и 74% соответственно, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко - 19% и 76% соответственно. Также 11% респондентов доверяют заместителю главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову, но 41% - его не знают, еще 42% - не доверяют ему.
Справка. Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 15-20 июля. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Как сообщал УНИАН, большинство украинцев, по данным социологов, готовы отдать свои голоса за Владимира Зеленского, если выборы проходили бы в ближайшее время.
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