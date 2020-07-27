Стало известно, кто из кандидатов в президенты имеет наибольшую поддержку украинцев: данные опроса

Около 80% опрошенных намерены участвовать в голосовании, если оно состоится в ближайшее время.

Большинство украинцев, по данным социологов, готовы отдать свои голоса за Владимира Зеленского, если выборы проходили бы в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" 15-20 июля 2020 года.

Что касается участия в голосовании, то готовность к этому высказали 67% опрошенных, еще 13% склонны к такому ответу. В то же время 13% точно не пойдут голосовать, а 4% респондентов ответили "скорее нет". Еще 3% затруднились с ответом.

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В президентском рейтинге, как говорилось выше, первую позицию занимает действующий глава государства. Владимира Зеленского готовы поддержать 30,2% опрошенных - среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором. Далее идет нардеп Юрий Бойко из ОПЗЖ - он имеет 14,4% поддержки респондентов. В тройку также вошел экс-президент Петр Порошенко с 13,7% поддержки.

Меньше 10% в опросе набрали Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Олег Ляшко, Владимир Гройсман и Анатолий Гриценко. Остальные кандидаты получили меньше 3% голосов опрошенных.

Опрос проводился среди лиц старше 18 лет во всех областях, кроме оккупированных районов Донбасса и Крыма. Всего опросили 2000 респондентов, ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы назвали политика, которому больше всего доверяют.

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