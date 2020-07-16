Рада назначила нового главу АМКУ: кто такая Ольга Пищанская
16 июля Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую новой главой Антимонопольного комитета Украины.
За соответствующее постановление №3856 проголосовали 255 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Приводим известную информацию о новой главе АМКУ.
Биография: кто такая Ольга Пищанская
Родилась 16 ноября 1975 года.
В 1997 году окончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство.
В 2001 году получила степень магистра экономики в Киевском национальном экономическом университете.
С 2010 года – сертифицированный проектный менеджер AFM.
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Трудовая деятельность Ольги Пищанской
Пищанская с 1997 до 1999 года работала инженером-оператором персонального компьютера в ООО «Техпроцесс».
С 1999 года до 2004 года занимала должность инженера проектно-конструкторского бюро, а впоследствии стала инженером первой категории на Криворожском государственном горно-металлургическом комбинате «Криворожсталь».
Затем с 2004-го до 2015 года она работала на «АрселорМиттал Кривой Рог» в разных структурных подразделениях.
С января по апрель 2016 года Пищанская занимала должность начальницы отдела закупок механических материально-технических ресурсов в «Метинвест Холдинге».
С декабря 2016 года до августа 2019 года работала директором предприятия «Закупочные решения».
Впоследствии новоназначенная председатель АМКУ стала коммерческим директором в компании «СТЭМ Инжиниринг» и проработала там до августа 2019 года.
А 2 сентября 2019 года указом президента была назначена на должность первого заместителя председателя АМКУ.
Верховная Рада 3 июля уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета (АМКУ). А с 6 июля исполняющей обязанности председателя АМКУ назначили первую заместительницу главы АМКУ Ольгу Пищанскую.
Декларация Ольги Пищанской
В соответствии с декларацией по 2019 год, Ольга Пищанская владеет квартирой в Киеве, жилым домом и земельным участком в Софиевской Борщаговке, дачей и земельным участком в Севастополе.
Также ей принадлежит автомобиль Volkswagen Tiguan.
Общая сумма полученной зарплаты на работах в "Закупочных решениях" и в Антимонопольном комитете, а также на работе по совместительству в "Стэм Инжиниринг" - 868 627 грн.
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