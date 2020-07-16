Рада назначила главой Антимонопольного комитета Украины Пищанскую

"За" проголосовали 255 народных депутатов.

Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление №3856 проголосовали 255 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил перед голосованием глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в процессе реформы Антимонопольного комитета и при разработке законопроектов Пищанская активно сотрудничала с народными депутатами.

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«Уже было сказано в этом зале, что Украина страдает и обременена монополиями в энергетике, в транспорте, в частности – в авиалиниях, в удобрениях, в табаке, в ритейле. И все это является теми вызовами, которые надлежит решить не только парламенту своими законопроектами, но и органу, который является одним из критических регуляторов страны. По результатам нашего сотрудничества я хочу сказать, что у нас есть доверие и понимание того, что именно Ольга Пищанская способна сделать это вместе с народными депутатами, с помощью парламента и нашей большой команды», - сказал он.

Также Наталуха отметил, что комитет заслушал отчет Пищанской о работе АМКУ и рекомендовал поддержать ее кандидатуру.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

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