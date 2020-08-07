Зеленский объяснил, почему заместителем Ермака стал экс-чиновник МВД времен Януковича

По словам президента, Татарова несправедливо считать представителем "старой" власти, "главное - чтобы человек был честный".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение заместителя начальника Главного следственного управления МВД времен президентства Виктора Януковича Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Марьинке Донецкой области. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.

В частности, президента спросили, почему он назначает в президентский Офис представителей «старой» власти.

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На это Зеленский ответил, что «в целом вы говорите о заместителе председателя Офиса, об одном человеке». «Что касается этого человека, я не знаю, что такое «старый» человек, я думаю, что он в возрасте примерно как я, ему за 40... Специалисты, председатель Офиса и каждый руководитель, кто возглавляет то или иное звено, может подбирать себе (кадры - УНИАН)», - заявил он.

Президент отметил, что «мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди побежали вместе с господином Януковичем». «В принципе, многие остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо - всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Виктора Януковича, считать «старой» властью», - сказал Зеленский.

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«Для меня все, кто возглавлял при господине Порошенко - тоже уже старая власть, и там были опытные люди. Главное - чтобы человек был честный. Сейчас мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, самое главное - это моральная сторона, то, чего не хватает многим депутатам, удержаться от соблазна - самая главнаячерта современности», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Кто такой Олег Татаров

Олег Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также закончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т. Шевченко. В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. С 2014 года занимался адвокатской практикой как управляющий партнер адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко".

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