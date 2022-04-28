Украинцы уверены, что смена названия фракции никак не повлияет на ее деятельность.

Соцсети взорвались мемами, после того, как фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде объявила о ребрендинге: члены этой фракции создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Еще 20 марта Совет национальной безопасности и обороны остановил любую деятельность ОПЗЖ из-за ее связей с Россией. Помимо этого, после полномасштабного вторжения РФ ряд депутатов от ОПЗЖ покинули страну.

Украинцы в соцсетях уверены, что смена названия фракции никак не повлияет на ее деятельность. Также они считают, что члены партии должны ответить перед законом за свою антиукраинскую деятельность.

Какие чудеса делает желание остаться у власти! Нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чью деятельность приостановила СНБО, создали свою депутатскую группу - "Платформа за жизнь и мир".

Из прошлого названия убрали одно слово, и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир.

Никто ничего не забыл. Спрятаться за красивыми названиями о "жизни и мире" не получится. Ответит за свои действия каждый. Или вместе за российским кораблем.

Партия Медведчука-Бойко "Оппозиционная платформа при жизни" пытается собраться с обломков, чтобы продолжить свою антиукраинскую политику. Под руководством Бойко объединились 23 нардепа в группу "Платформа за жизнь и мир". Крысы, зато родные крысы, да?

Как известно, в состав ОПЗЖ входил кум Путина Виктор Медведчук. Сейчас он находится под стражей по подозрению в государственной измене.

27 февраля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля его задержали. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал России обменять пленных украинцев на Медведчука.