Кравчук рассказал, как убедить людей на оккупированном Донбассе поверить Украине

По словам Леонида Кравчука, жителей Донбасса могли запугать и теперь они не верят, что Украина их может защитить.

Люди, которые живут на временно оккупированном Донбассе, должны поверить, что под руководством Украины им будет жить лучше, тогда они сами начнут требовать от России и ее боевиков прекращения войны.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске, экс-президент Украины Леонид Кравчук.

"Если люди, которые там живут, будут требовать прекращения войны ... Они сейчас не требуют прекращения войны, так как не видят своей перспективы, не видят своего будущего. Их обманула кремлевская пропаганда. Они видят в Украине врага. Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили", - сказал Кравчук в ответ на вопрос о том, как переговоры с людьми, которые сейчас живут под российской оккупацией, помогут установить мир, если все принципиальные решения принимаются россиянами.

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По его словам, люди на оккупированных территориях должны видеть перспективу.

"Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд - люди возвращаются и видят перспективу. Сегодня такой перспективы они не видят. Они думают, что у них перспектива в России, но они ошибаются", - добавил экс-президент Украины.

Также Кравчук отметил, что жителей Донбасса могли запугать и теперь они не верят, что Украина может их защитить.

"Я не исключаю того, что они боятся, что их запугали. Но они боятся, потому что не верят, что Украина их может защитить. Чтобы они поверили, что Украина не будет их преследовать, что будет слушать их и прислушиваться к ним, действовать в их интересах и всей Украины, что это позиция, стратегия украинской власти. Я думаю, что они постепенно начнут менять свою позицию", - сказал Кравчук.

Кравчук в ТКГ по Донбассу: справка

28 июля экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого зампредседателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

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