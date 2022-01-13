Президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм взаимодействия с международными партнерами по введению дополнительного контроля за олигархами за пределами Украины.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Рада".
"Одна из задач, которую поставил президент на последнем заседании СНБО – это отработать механизм взаимодействия с нашими международными и иностранными партнерами с тем, чтобы этот статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в пределах нашей страны", - рассказал министр.
Читайте такжеЗеленский созвонился с Трюдо: о чем говорилиПо словам Малюськи, президент хочет реакции партнеров и установления дополнительного контроля в отношении активов и деятельности олигархов за рубежом, ведь это автоматом приведет к проблемам для ведения бизнеса за рубежом.
Однако министр отметил, что Украина хочет, чтобы это было закреплено на уровне документов.
"Но мы хотели бы, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", - сказал Малюська.
По словам министра, еще есть несколько рубежей защиты, которые, очевидно, будут задействованы олигархами.
"Но пока ничего непрогнозируемого не произошло, они не придумали чего-то такого, чего мы заранее не ожидали", - отметил он.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины может определиться с первыми фамилиями граждан, к которым можно применить определение "олигарх", во время своего заседания ориентировочно 20-25 мая 2022 года.