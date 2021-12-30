Это может произойти в конце мая 2022 года.

Совет национальной безопасности и обороны Украины может определиться с первыми фамилиями граждан, к которым можно применить определение "олигарх" во время своего заседания ориентировочно 20-25 мая 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Есть понимание, что до конца мая он должен начать работать, и если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены через решение Совета нацбезопасности и обороны в связи с нашим законодательством, которое сегодня существует", - сказал он.

Читайте такжеУ Зеленского прокомментировали возможность нового разговора с БайденомКак сообщал УНИАН, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Так, Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета будет определять, является человек олигархом или нет.

Согласно закону, олигархом считается человек, который одновременно отвечает минимум трем критериям, а именно: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем предприятия или компании, которая является монополистом на рынке и в течение года удерживает или усиливает свое положение; владеет активами и субъектами хозяйствования, общая стоимость которых превышает 2 млрд 270 млн грн.

Законопроект об олигархах был направлен в Венецианскую комиссию еще 10 сентября. 5 ноября в Офисе президента Украины заявили, что закон об олигархах, уже подписанный главой государства, повторно будет передано для оценки"Венецианской комиссии".

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