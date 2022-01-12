Олег Устенко указал, что необходимо поддержать уязвимые слои населения.

Так называемые продуктовые чеки в системы "Дия" должны поддержать уязвимые слои населения. Среди инструментов такой поддержки может быть и прямое субсидирование.

Об этом рассказал советник президента Украины Олег Устенко в комментарии РБК-Украина.

"Актуальна идея в том, каким образом надо поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть", - отметил Устенко.

При этом он указал, что среди возможных инструментов рассматривается и прямое субсидирование. В то же советник президента указал, что прошлогодняя идея о снижении или отмены НДС на отдельные товары не обсуждается.

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Талоны на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дия". Вероятно, эти карты будут похожи на "Карту киевлянина" и карточки "єПідтримка" (1000 гривен за вакцинацию), которые уже действуют в Украине.

Карточки выдаются для помощи населению, ведь все продукты питания стремительно дорожают. Особенно быстро растут цены на яйца, свинину, подсолнечное масло. Такие талоны будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые".

Пока что власти не назвали критерии получения продуктовых карточек. Известно, что талоны предназначаются для малообеспеченных. По разным подсчетам, в Украине на данный момент насчитывается от 20% до 50% бедного населения.

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