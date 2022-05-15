В частности, Владимир Зеленский ожидает от США нового пакета поддержки и детальной проработки возобновленной исторической программы "ленд-лиза".

Партнеры Украины должны еженедельно принимать решения, которые ограничивают связи России с миром. От США также ожидается принятие важных решений для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.

"На этой неделе будет, как и всегда, много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое - оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность, но и чтобы уже начинать восстановление разрушенного Россией", - отметил глава государства.

Также, добавил он, Украина работает над ужесточением санкций против России.

"Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, которые ограничивают связи России с миром. Оккупанты должны чувствовать повышение цены войны для них, чувствовать постоянно", - подчеркнул Зеленский.

Сейчас первоочередным, подчеркнул он, является нефтяное эмбарго.

"Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается. И этого не изменить", - отметил президент.

Зеленский также отметил, что еще одна задача, которая приобретает тем большее значение, чем дольше длится война, - "делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к нам, к Украине".

"Информация о наших потребностях должна быть в новостях всех государств, которые важны для нас. Должна быть там постоянно и каждый день", - подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что ожидает от Соединенных Штатов Америки нового существенного пакета поддержки и детальной проработки возобновленной исторической программы "ленд-лиза".

"Ожидаем принятия Соединенными Штатами Америки важных решений для нашего государства. Нового существенного пакета поддержки и детальной проработки возобновленной исторической программы "ленд-лиза", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат. 9 мая президент США Джо Байден подписал этот документ. Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

11 мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый пакет поддержки Украины на почти 40 млрд долларов.

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