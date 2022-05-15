Многие из них уже работают на передовой.

Америка передала Вооруженным силам Украины гаубицы М-777, которые предусматривались в рамках пакета помощи на сумму 800 млн долларов США.

Об этом сообщает в Twitter Посольства США в Украине.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, присланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие из них уже работают на передовой", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, о военной помощи США Украине на 800 млн долларов сообщили СМИ в апреле. CNN отмечало, что о подготовке нового пакета помощи стало известно через неделю после того, как администрация президента США Джо Байдена предоставила разрешение на выделение 800 млн долл. на помощь по безопасности. В состав этой партии вооружения впервые с начала российского вторжения включили артиллерийские системы и контрбатарейные радары.

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