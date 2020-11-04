В структуре ОП будут образованы Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками и Директорат по вопросам региональной политики.

Президент Владимир Зеленский упразднил должность первого заместителя главы Офиса президента.

Соответствующий указ №484/2020 от 4 ноября "О внесении изменений в указы президента Украины от 20 июня 2019 года №417 и от 25 июня 2019 года №436" размещен на сайте главы государства.

Так, из статьи 2 Указа №417 "Вопросы обеспечения деятельности президента Украины" исключены абзацы "Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины", "помощники президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам государственного протокола и церемониала".

Кроме того, согласно указу, в структуре ОП теперь будут образованы Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками и Директорат по вопросам региональной политики.

Читайте такжеКабмин согласовал увольнение трех глав ОГА: кто попал "под раздачу"

Также соответствующие абзацы исключены и из положения об Офисе президента, утвержденного указом №436.

Соответствующим указом президент поручил руководителю Аппарата Офиса главы государства принять в установленном порядке вышеуказанные меры.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Кадровые изменения в офисе президента

В среду, 4 ноября, Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению и назначил его своим внештатным советником.

Трофимов получил образование в Запорожском строительном техникуме и окончил бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До назначения первым заместителем главы ОП в 2019 году работал исполнительным продюсером "Студии Квартал 95".

В начале октября украинские СМИ писали о запланированных кадровых перестановках на Банковой. По информации УП, первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова могут сменить на Кирилла Тимошенко. Потому что Кирилл "очень хочет занять место Сергея" и уже наладил отношения с Андреем Ермаком.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи