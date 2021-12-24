Министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Читайте такжеНардепу Шевченко сообщили подозрение в госизмене из-за "дружбы с Беларусью"По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему.
"В соответствии с ней с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года на полуостров Крым и с него осуществлено более 34 тысяч рейсов. Таким образом было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек. Рейсы происходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российской авиакомпанией выполнялись незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропор "Симферополь" и в обратном направлении", - отметили в Офисе генпрокурора.
Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение руководителю российской частной военной компании "Вагнер", который командовал боевыми действиями против сил АТО под Дебальцево.