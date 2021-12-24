По словам вице-премьера, Запад в течение многих лет "наивно смотрел на Москву".

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что они могут построить забор не только на границе с Беларусью, но и с Украиной.

Об этом пишет rmf24.pl.

"Я не исключаю, что уже созданную дамбу на границе с Беларусью нужно будет укрепить и продлить до границы с Украиной", - сказал он в интервью Gazeta Polska Codziennie.

По его словам, Польша должна быть готова к годам беспокойства и агрессии на польско-белорусской границе.

Читайте такжеВ Британии осудили агрессивную риторику России в отношении Украины и НАТО"Мы не знаем, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут русские, потому что они стоят за ней. Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания", - отметил он.

Также Качиньский считает, что Запад в течение многих лет "очень наивно смотрел на Москву".

Напомним, что Польша собирается построить забор высотой 2,5 метра на своей границе с Беларусью, чтобы остановить поток мигрантов.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.